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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 16327 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 30810 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 50641 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 74761 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105828 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110469 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В этом году военные получили более 600 квартир - Зеленский

В этом году военные получили более 600 квартир - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 20048 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. С начала года для более 600 военных был решен вопрос обеспечения собственным жильем. Об этом во время торжеств ко Дню Вооруженных сил Украины заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Согласно докладу Министерства обороны Украины, около 300 квартир военнослужащие получают ко Дню Вооруженных сил Украины, а в целом за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в 2021 году планируется закупка товаров военного назначения для украинских военных.

"Всего в 2021 году нами запланировано поставки в Вооруженные силы Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и броне-танкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины.

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