Цього року військові отримали понад 600 квартир – Зеленський

"Згідно з доповіддю Міністерства оборони України, близько 300 квартир військовослужбовці отримують до Дня Збройних сил України, а загалом за рік для понад 600 наших захисників питання власного житла вирішена повністю", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, у 2021 планується закупівля товарів військово призначення для український військових.

"Загалом у 2021 році нами запланована постачання до Збройних сил України значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського та броне-танкового озброєння і техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України.