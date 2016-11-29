В этом году в зону АТО доставили почти 2,3 тыс. тонн гуманитарной помощи

"В рамках координации помощи населению и Вооруженным Силам Украины в этом году группы гражданско-военного сотрудничества сопровождали и доставили к местам назначения почти 2300 тонн гуманитарной помощи", - сказала она.

Также Е.Гаврилюк отметила, что в рамках проектов по восстановлению инфраструктуры в районе АТО органы гражданско-военного сотрудничества организовали ремонтно-восстановительные работы на линиях электропередач "Михайловка-Лисичанск" и "Луганская ТЭС - Михайловская", в результате чего было восстановлено электроснабжение в отдельных районах Луганской области, и в частности, завода "Азот" в Северодонецке.

Кроме того, группы гражданско-военного сотрудничества организовали восстановление сети энерго- и водоснабжения в населенных пунктах Зайцево, Невельске и Водяное.

Сейчас восстанавливают детские сады в населенных пунктах Каменка и Троицкое, ремонтируют поврежденные дома, дороги, церкви и футбольное поле в Бердянском и Сопино, обеспечивают налаживание украинского радиовещания в поселках Крымское, Гречишкино и Трехизбенка.