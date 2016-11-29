Цього року в зону АТО доставили майже 2,3 тис. тонн гуманітарної допомоги

“В рамках координації допомоги населенню та Збройним Силам України цього року групи цивільно-військового співробітництва супроводили та доставили до місць призначення майже 2300 тонн гуманітарної допомоги”, — сказала вона.

Також О.Гаврилюк зазначила, що в рамках проектів з відновлення інфраструктури в районі АТО органи цивільно-військового співробітництва організували ремонтно-відновлювальні роботи на лініях електропередач “Михайлівка-Лисичанськ” та “Луганська ТЕС — Михайлівська”, в результаті чого було відновлено електропостачання в окремих районах Луганської області, і зокрема, заводу “Азот” у Сєвєродонецьку.

Крім того, групи цивільно-військового співробітництва організували відновлення мережі енерго- та водопостачання в населених пунктах Зайцеве, Невельське та Водяне.

Наразі відновлюють дитячі садки в населених пунктах Кам’янка та Троїцьке, ремонтують пошкоджені будинки, дороги, церкви та футбольне поле в Бердянському та Сопіному, забезпечують налагодження українського радіомовлення в селищах Кримське, Гречишкіне та Трьохізбенка.