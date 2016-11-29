Цього року в зону АТО доставили майже 2,3 тис. тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Цього року у райони проведення АТО групи цивільно-військового співробітництва доставили майже 2300 тонн гуманітарної допомоги. Про це під час брифінгу заявила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“В рамках координації допомоги населенню та Збройним Силам України цього року групи цивільно-військового співробітництва супроводили та доставили до місць призначення майже 2300 тонн гуманітарної допомоги”, — сказала вона.
Також О.Гаврилюк зазначила, що в рамках проектів з відновлення інфраструктури в районі АТО органи цивільно-військового співробітництва організували ремонтно-відновлювальні роботи на лініях електропередач “Михайлівка-Лисичанськ” та “Луганська ТЕС — Михайлівська”, в результаті чого було відновлено електропостачання в окремих районах Луганської області, і зокрема, заводу “Азот” у Сєвєродонецьку.
Крім того, групи цивільно-військового співробітництва організували відновлення мережі енерго- та водопостачання в населених пунктах Зайцеве, Невельське та Водяне.
Наразі відновлюють дитячі садки в населених пунктах Кам’янка та Троїцьке, ремонтують пошкоджені будинки, дороги, церкви та футбольне поле в Бердянському та Сопіному, забезпечують налагодження українського радіомовлення в селищах Кримське, Гречишкіне та Трьохізбенка.