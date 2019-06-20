В этом году в Украине не открылось 14 учреждений отдыха для детей

По данным ведомства, из-за запрета Госпродпотребслужбы этом году не открыто 14 учреждений оздоровления и отдыха (в Винницкой области - 3, Черкасской - 7), без согласования Госпродпотребслужбы открыто одно заведение в Сумской области.

Нарушение требований санитарного законодательства установлено в 2044 заведениях (25,7%). Основными нарушениями стали невыполнение предложений Госпродпотребслужбы по укреплению материально-технической базы, организации питания, несоблюдение санитарно-противоэпидемических режимов, несоответствие гигиеническим требованиям.

По результатам выявленных нарушений работники территориальных органов Госпродпотребслужбы предоставили соответствующие предложения владельцам оздоровительных учреждений по созданию соответствующих условий для оздоровления и отдыха детей. Невыполнение мероприятий или несвоевременная подготовка учреждений может создать угрозы безопасному пребыванию детей в оздоровительных учреждениях.

Напомним, пятеро детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере на Буковине, накануне были госпитализированы в больницу с диагнозом "острый энтероколит". Полиция проводит проверку.