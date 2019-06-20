Цього року в Україні не відкрилося 14 закладів відпочинку для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Цього року в Україні не відкрилося 14 закладів оздоровлення і відпочинку для дітей. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними відомства, через заборону Держпродспоживслужби цього року не відкрито 14 закладів оздоровлення та відпочинку (у Вінницькій області - 3, Черкаській - 7), без погодження Держпродспоживслужби відкрито один заклад у Сумській області.
Порушення вимог санітарного законодавства встановлено у 2044 закладах (25,7%). Основними порушеннями стали невиконання пропозицій Держпродспоживслужби щодо зміцнення матеріально-технічної бази, організації харчування, недотримання санітарно-протиепідемічних режимів, невідповідність гігієнічним вимогам.
За результатами встановлених порушень працівники територіальних органів Держпродспоживслужби надали відповідні пропозиції власникам оздоровчих закладів щодо створення відповідних умов для оздоровлення та відпочинку дітей. Невиконання заходів або несвоєчасна підготовка закладів може створити загрози безпечному перебуванню дітей в оздоровчих закладах.
Нагадаємо, п'ятеро дітей, які відпочивали у дитячому оздоровчому таборі на Буковині, напередодні були госпіталізовані до лікарні із діагнозом "гострий ентероколіт". Поліція проводить перевірку.