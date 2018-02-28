В этом году в Киеве планируют высадить 13 млн цветов

Как отмечается, увеличение количества зеленых насаждений и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено принятой в прошлом году стратегии развития "КО" Киевзеленстрой "на 2017-2021 годы.

Для сравнения, в прошлом году коммунальным объединением "Киевзеленстрой" было высажено 120 тысяч деревьев и кустов и 12 млн цветов.

Напомним, в Киеве утвердили названия восьми новых улиц.