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Цього року в Києві планують висадити 13 млн квітів

Цього року в Києві планують висадити 13 млн квітів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Цього року в столиці планують висадити 140 тисяч дерев і кущів і 13 млн квітів. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Як зазначається, збільшення кількості зелених насаджень та об’єктів природно-заповідного фонду передбачено ухваленою торік стратегією розвитку “КО “Київзеленбуд” на 2017-2021 роки.

Для порівняння, минулого року комунальним об’єднанням “Київзеленбуд” було висаджено 120 тисяч дерев і кущів і 12 мільйонів квітів.

Нагадаємо, у Києві затвердили назви восьми нових вулиць.

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