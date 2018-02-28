Цього року в Києві планують висадити 13 млн квітів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Цього року в столиці планують висадити 140 тисяч дерев і кущів і 13 млн квітів. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Як зазначається, збільшення кількості зелених насаджень та об’єктів природно-заповідного фонду передбачено ухваленою торік стратегією розвитку “КО “Київзеленбуд” на 2017-2021 роки.
Для порівняння, минулого року комунальним об’єднанням “Київзеленбуд” було висаджено 120 тисяч дерев і кущів і 12 мільйонів квітів.
Нагадаємо, у Києві затвердили назви восьми нових вулиць.