В этом году в ВСУ на контракт приняли 2,4 тыс. женщин - Полторак

"С каждым годом все больше женщин вступают на военную службу. В этом году в украинскую армию по контракту принято 2,4 тысячи женщин. В настоящее время в ВС Украины проходят военную службу и работают 55 629 женщин, из них 24 298 - военнослужащие", - сказал он.

Министр также сообщил, что в течение 2014-2017 годов более 6000 женщин непосредственно участвовали в АТО, 107 женщин-участниц АТО отмечены государственными наградами, в том числе, трое посмертно.

Как сообщал УНН, только около 12% женщин-вийськовослужбоцив в ВСУ занимают руководящие должности.