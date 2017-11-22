В этом году в ВСУ на контракт приняли 2,4 тыс. женщин - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в этом году приняли на контракт в Вооруженные силы Украины 2,4 тысячи женщин. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на первом украинском женском конгрессе "Женщины, мир и безопасность", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"С каждым годом все больше женщин вступают на военную службу. В этом году в украинскую армию по контракту принято 2,4 тысячи женщин. В настоящее время в ВС Украины проходят военную службу и работают 55 629 женщин, из них 24 298 - военнослужащие", - сказал он.
Министр также сообщил, что в течение 2014-2017 годов более 6000 женщин непосредственно участвовали в АТО, 107 женщин-участниц АТО отмечены государственными наградами, в том числе, трое посмертно.
Как сообщал УНН, только около 12% женщин-вийськовослужбоцив в ВСУ занимают руководящие должности.