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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79185 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69540 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76681 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118603 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 144475 просмотра

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В этом году в ВСУ на контракт приняли 2,4 тыс. женщин - Полторак

В этом году в ВСУ на контракт приняли 2,4 тыс. женщин - Полторак

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в этом году приняли на контракт в Вооруженные силы Украины 2,4 тысячи женщин. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на первом украинском женском конгрессе "Женщины, мир и безопасность", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.

"С каждым годом все больше женщин вступают на военную службу. В этом году в украинскую армию по контракту принято 2,4 тысячи женщин. В настоящее время в ВС Украины проходят военную службу и работают 55 629 женщин, из них 24 298 - военнослужащие", - сказал он.

Министр также сообщил, что в течение 2014-2017 годов более 6000 женщин непосредственно участвовали в АТО, 107 женщин-участниц АТО отмечены государственными наградами, в том числе, трое посмертно.

Как сообщал УНН, только около 12% женщин-вийськовослужбоцив в ВСУ занимают руководящие должности.

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