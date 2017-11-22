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Цього року до ЗСУ на контракт прийняли 2,4 тис. жінок – Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні цього року прийняли на контракт до Збройних сил України 2,4 тисячі жінок. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак на першому українському жіночому конгресі “Жінки, мир та безпека”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.

“З кожним роком все більше жінок вступають на військову службу. Цього року до українського війська за контрактом прийнято 2,4 тисячі жінок. На цей час у ЗС України проходять військову службу і працюють 55629 жінок, із них 24298 — військовослужбовці”, — сказав він.

Міністр також повідомив, що протягом 2014-2017 років понад 6 тисяч жінок безпосередньо брали участь в АТО, 107 жінок-учасниць АТО відзначені державними нагородами, у тому числі, троє посмертно.

Як повідомляв УНН, лише близько 12% жінок-військовослужбоців у ЗСУ займають керівні посади.

Українські Національні Новини

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