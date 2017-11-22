Цього року до ЗСУ на контракт прийняли 2,4 тис. жінок – Полторак

“З кожним роком все більше жінок вступають на військову службу. Цього року до українського війська за контрактом прийнято 2,4 тисячі жінок. На цей час у ЗС України проходять військову службу і працюють 55629 жінок, із них 24298 — військовослужбовці”, — сказав він.

Міністр також повідомив, що протягом 2014-2017 років понад 6 тисяч жінок безпосередньо брали участь в АТО, 107 жінок-учасниць АТО відзначені державними нагородами, у тому числі, троє посмертно.

Як повідомляв УНН, лише близько 12% жінок-військовослужбоців у ЗСУ займають керівні посади.