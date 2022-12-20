"Этого недостаточно" - Кулеба о девятом пакете санкций ЕС против рф

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"Принятый 16 декабря 9 пакет санкций ЕС против рф имеет ряд недостатков, и мы откровенно о них говорили. В частности, мы продолжаем категорически выступать против любых исключений из санкционного режима", — подчеркнул министр.

Детали

В то же время Кулеба отметил, что, несмотря на это, в новом пакете есть ощутимые для рф ограничения. Он отметил новые ограничения на экспорт товаров двойного назначения, запрет инвестиций в российский горно-добывающий сектор, отключение от SWIFT еще нескольких институтов и замораживание активов, санкции против пропагандистских телеканалов, запрет европейцам занимать должности в руководящих органах российских госкомпаний и т.д.

"На банках и каналах мы давно настаивали, эти санкции должны были случится раньше. Хорошо, что случились. Но это вновь поднимает вопрос о своевременности тех или иных санкций против россии. Нельзя месяцами медлить и вести разговоры, вместо того, чтобы быстро и эффективно принимать решения, защищающие сознание европейцев от разрушительного влияния российской пропаганды и тормозящие российскую военную машину. Мы приветствуем эти санкционные шаги ЕС, но продолжаем работать с партнерами над усилением и ускорением санкционного давления", - подчеркнул глава МИД.

Дополнение

Девятый пакет санкций ЕС против рф вступил в силу 16 декабря.