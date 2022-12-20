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"Цього недостатньо" - Кулеба про дев'ятий пакет санкцій ЄС проти рф

"Цього недостатньо" - Кулеба про дев'ятий пакет санкцій ЄС проти рф

Київ • УНН

 • 300866 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна вітає ухвалення Євросоюзом дев‘ятого пакету санкцій проти росії, але наголошує на тому, що цього недостатньо, а тиск на рф необхідно посилювати ще більше. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ухвалений 16 грудня 9 пакет санкцій ЄС проти рф має низку недоліків, і ми відверто про них говорили. Зокрема, ми продовжуємо категорично виступати проти будь-яких винятків із санкційного режиму", — наголосив міністр.

Деталі

Водночас Кулеба зазначив, що, попри це, у новому пакеті є відчутні для росії обмеження. Він відзначив нові обмеження на експорт товарів подвійного призначення, заборону інвестицій у російський гірничо-видобувний сектор, відключення від SWIFT ще кількох інституцій і замороження активів, санкції проти пропагандистських телеканалів, заборону європейцям обіймати посади у керівних органах російських держкомпаній та інше.

"На банках і каналах ми давно наполягали, ці санкції мали статися раніше. Добре, що сталися. Але це знов порушує питання про своєчасність тих чи інших санкцій проти росії. Не можна місяцями зволікати і вести розмови, замість того, щоб швидко й ефективно ухвалювати рішення, які захищають свідомість європейців від руйнівного впливу російської пропаганди і гальмують російську воєнну машину. Ми вітаємо ці санкційні кроки ЄС, але продовжуємо працювати з партнерами над посиленням і пришвидшенням санкційного тиску. Санкційна стеля далеко не досягнута, тиск можна і потрібно підвищувати", - наголосив голова МЗС.

Доповнення

Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти рф набрав чинності 16 грудня.

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