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Этим летом Европа увидит высокий уровень Covid: ВОЗ

Этим летом Европа увидит высокий уровень Covid: ВОЗ

Киев • УНН

 • 160596 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что этим летом ожидается высокий уровень Covid-19 в Европе, и призвала страны следить за распространением, поскольку количество случаев заболевания утроилось за последний месяц, пишет УНН.

Цитата

«Поскольку страны европейского региона отменили ранее действовавшие социальные мероприятия, летом вирус будет передаваться на высоких уровнях», — заявил AFP директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Этот вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его искать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни».

Детали

Согласно данным организации, с более легким, но более заразным подвариантом Omicron BA.5, распространяющимся по всему континенту, в 53 странах Европейского региона ВОЗ сейчас регистрируется чуть менее 500 000 случаев ежедневно.
Это по сравнению с примерно 150 000 случаев ежедневно в конце мая.

Австрия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Люксембург и Португалия являются странами с высокими показателями заболеваемости, причем почти во всех странах региона наблюдался рост числа случаев.

После регистрации от 4000 до 5000 смертей в день в течение большей части зимы в Европе в настоящее время наблюдается около 500 смертей в день, что примерно на том же уровне, что и летом 2020 года.

«Мы надеемся, что сильные программы вакцинации, которые большинство государств-членов ввели будут означать, что мы избежим более серьезных последствий, которые мы наблюдали ранее во время пандемии», — сказал Клюге.

ВОЗ призвала людей с респираторными симптомами изолироваться, своевременно делать прививки и носить маски в людных местах.

Клюге также призвал государства-члены продолжать тестирование на вирус. Он также призвал страны повысить уровень вакцинации.

«Высокий иммунитет населения и выбор, сделанный для снижения риска для пожилых людей, является ключом к предотвращению дальнейшей смертности этим летом», — сказал он.

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