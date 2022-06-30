Этим летом Европа увидит высокий уровень Covid: ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что этим летом ожидается высокий уровень Covid-19 в Европе, и призвала страны следить за распространением, поскольку количество случаев заболевания утроилось за последний месяц, пишет УНН.
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«Поскольку страны европейского региона отменили ранее действовавшие социальные мероприятия, летом вирус будет передаваться на высоких уровнях», — заявил AFP директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«Этот вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его искать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни».
Детали
Согласно данным организации, с более легким, но более заразным подвариантом Omicron BA.5, распространяющимся по всему континенту, в 53 странах Европейского региона ВОЗ сейчас регистрируется чуть менее 500 000 случаев ежедневно.
Это по сравнению с примерно 150 000 случаев ежедневно в конце мая.
Австрия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Люксембург и Португалия являются странами с высокими показателями заболеваемости, причем почти во всех странах региона наблюдался рост числа случаев.
После регистрации от 4000 до 5000 смертей в день в течение большей части зимы в Европе в настоящее время наблюдается около 500 смертей в день, что примерно на том же уровне, что и летом 2020 года.
«Мы надеемся, что сильные программы вакцинации, которые большинство государств-членов ввели будут означать, что мы избежим более серьезных последствий, которые мы наблюдали ранее во время пандемии», — сказал Клюге.
ВОЗ призвала людей с респираторными симптомами изолироваться, своевременно делать прививки и носить маски в людных местах.
Клюге также призвал государства-члены продолжать тестирование на вирус. Он также призвал страны повысить уровень вакцинации.
«Высокий иммунитет населения и выбор, сделанный для снижения риска для пожилых людей, является ключом к предотвращению дальнейшей смертности этим летом», — сказал он.