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Цього літа Європа побачить високий рівень Covid: ВООЗ

Цього літа Європа побачить високий рівень Covid: ВООЗ

Київ • УНН

 • 160598 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в четвер, що цього літа очікується високий рівень Covid-19 у Європі, і закликала країни стежити за поширенням, оскільки кількість випадків захворювання потроїлася за останній місяць, пише УНН.

Цитата

«Оскільки країни європейського регіону скасували соціальні заходи, що раніше діяли, влітку вірус передаватиметься на високих рівнях», — заявив AFP директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

«Цей вірус не зникне лише тому, що країни перестануть його шукати. Він все ще поширюється, все ще змінюється і все ще забирає життя».

Деталі

Згідно з даними організації, з легшим, але більш заразним подваріантом Omicron BA.5, що розповсюджується по всьому континенту, в 53 країнах Європейського регіону ВООЗ зараз реєструється трохи менше 500 000 випадків щодня.
Це порівняно з приблизно 150 000 випадків щодня наприкінці травня.

Австрія, Кіпр, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург та Португалія є країнами з найвищими показниками захворюваності, причому майже у всіх країнах регіону спостерігалося зростання кількості випадків.

Після реєстрації від 4000 до 5000 смертей на день протягом більшої частини зими в Європі нині спостерігається близько 500 смертей на день, що приблизно на тому ж рівні, що й улітку 2020 року.

«Ми сподіваємося, що сильні програми вакцинації, які більшість держав-членів запровадили означатимуть, що ми уникнемо серйозніших наслідків, які ми спостерігали раніше під час пандемії», — сказав Клюге.

ВООЗ закликала людей із респіраторними симптомами ізолюватися, своєчасно робити щеплення та носити маски у людних місцях.

Клюге також закликав держави-члени продовжувати тестування на вірус. Він також закликав країни підвищити рівень вакцинації.

«Високий імунітет населення та вибір, зроблений для зниження ризику для людей похилого віку, є ключем до запобігання подальшій смертності цього літа», — сказав він.

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