Цього літа Європа побачить високий рівень Covid: ВООЗ

Цитата

«Оскільки країни європейського регіону скасували соціальні заходи, що раніше діяли, влітку вірус передаватиметься на високих рівнях», — заявив AFP директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

«Цей вірус не зникне лише тому, що країни перестануть його шукати. Він все ще поширюється, все ще змінюється і все ще забирає життя».

Деталі

Згідно з даними організації, з легшим, але більш заразним подваріантом Omicron BA.5, що розповсюджується по всьому континенту, в 53 країнах Європейського регіону ВООЗ зараз реєструється трохи менше 500 000 випадків щодня.

Це порівняно з приблизно 150 000 випадків щодня наприкінці травня.

Австрія, Кіпр, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург та Португалія є країнами з найвищими показниками захворюваності, причому майже у всіх країнах регіону спостерігалося зростання кількості випадків.

Після реєстрації від 4000 до 5000 смертей на день протягом більшої частини зими в Європі нині спостерігається близько 500 смертей на день, що приблизно на тому ж рівні, що й улітку 2020 року.

«Ми сподіваємося, що сильні програми вакцинації, які більшість держав-членів запровадили означатимуть, що ми уникнемо серйозніших наслідків, які ми спостерігали раніше під час пандемії», — сказав Клюге.

ВООЗ закликала людей із респіраторними симптомами ізолюватися, своєчасно робити щеплення та носити маски у людних місцях.

Клюге також закликав держави-члени продовжувати тестування на вірус. Він також закликав країни підвищити рівень вакцинації.

«Високий імунітет населення та вибір, зроблений для зниження ризику для людей похилого віку, є ключем до запобігання подальшій смертності цього літа», — сказав він.