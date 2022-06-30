Цього літа Європа побачить високий рівень Covid: ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в четвер, що цього літа очікується високий рівень Covid-19 у Європі, і закликала країни стежити за поширенням, оскільки кількість випадків захворювання потроїлася за останній місяць, пише УНН.
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«Оскільки країни європейського регіону скасували соціальні заходи, що раніше діяли, влітку вірус передаватиметься на високих рівнях», — заявив AFP директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
«Цей вірус не зникне лише тому, що країни перестануть його шукати. Він все ще поширюється, все ще змінюється і все ще забирає життя».
Деталі
Згідно з даними організації, з легшим, але більш заразним подваріантом Omicron BA.5, що розповсюджується по всьому континенту, в 53 країнах Європейського регіону ВООЗ зараз реєструється трохи менше 500 000 випадків щодня.
Це порівняно з приблизно 150 000 випадків щодня наприкінці травня.
Австрія, Кіпр, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург та Португалія є країнами з найвищими показниками захворюваності, причому майже у всіх країнах регіону спостерігалося зростання кількості випадків.
Після реєстрації від 4000 до 5000 смертей на день протягом більшої частини зими в Європі нині спостерігається близько 500 смертей на день, що приблизно на тому ж рівні, що й улітку 2020 року.
«Ми сподіваємося, що сильні програми вакцинації, які більшість держав-членів запровадили означатимуть, що ми уникнемо серйозніших наслідків, які ми спостерігали раніше під час пандемії», — сказав Клюге.
ВООЗ закликала людей із респіраторними симптомами ізолюватися, своєчасно робити щеплення та носити маски у людних місцях.
Клюге також закликав держави-члени продовжувати тестування на вірус. Він також закликав країни підвищити рівень вакцинації.
«Високий імунітет населення та вибір, зроблений для зниження ризику для людей похилого віку, є ключем до запобігання подальшій смертності цього літа», — сказав він.