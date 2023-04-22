ЦНС: во временно оккупированном Крыму растет недовольство населения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во временно оккупированном Крыму растет недовольство местного населения. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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"На временно оккупированном полуострове Крым растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании", - сообщают в ЦНС.
Детали
В ЦНС отмечают, что также значительно увеличилось количество лиц, выезжающих на территорию РФ железнодорожным транспортом ночными и резервными поездами. К тому же, на полуострове активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.
Кроме этого, увеличивается количество населения полуострова, которое выражает скептическое отношение к ходу и результатам "специальной военной операции". В результате этого, как сообщается, в Крыму оккупанты усилили “борьбу с экстремизмом”.
Напомним
В ЦНС сообщили, что оккупанты похищают детей из ВОТ под прикрытием лечения.