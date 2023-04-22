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ЦНС: в тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення населення

ЦНС: в тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення населення

Київ • УНН

 • 770623 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. В тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення місцевого населення. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Цитата

"На тимчасово окупованому півострові Крим зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії", - повідомляють у ЦНС.

Деталі

У ЦНС зазначають, що також значно збільшилась кількість осіб, які виїжджають на територію рф залізничним транспортом нічними та резервними потягами. До того ж, на півострові активно продають нерухомість та скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок.

Крім цього, збільшується кількість населення півострова, яка висловлює скептичне ставлення до перебігу та результатів "спеціальної воєнної операції". В результаті цього, як повідомляється, в Криму окупанти посилили “боротьбу з екстремізмом”.

Нагадаємо

У ЦНС повідомили, що окупанти викрадають дітей з ТОТ під прикриттям лікування.

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