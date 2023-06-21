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ЦНС: российские оккупанты формируют Азовский военно-морской район, который будет входить в черноморский флот

Киев • УНН

 • 794988 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. российские захватчики формируют Азовский военно-морской район в составе черноморского флота. Планируют завершить организационные мероприятия и перебазировать корабельный состав флота до 1 июля. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.

ЦНС: российские оккупанты формируют Азовский военно-морской район, который будет входить в черноморский флот

Цитата

"Штаб формируют в Мариуполе. Оккупанты планируют укомплектовать так называемый Азовский ВМР за счет корабельного состава черноморского флота и каспийской флотилии ВМФ рф. Всего в составе Азовского ВМР будет находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности малые ракетные корабли "Циклон", "Аскольд", которые проходят испытания, и "Амур", который строится. Также морской тральщик "Ковровец" и другие корабли, - отмечают в ЦНС.

В Центре национального сопротивления также отметили, что общее количество ракет, которые могут быть выпущены одновременно с трех малых ракетных кораблей, составит 24 КРМБ типа "Калибр".

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