Понад п’ятсот жителів лівобережжя Херсонщини загинули через відмову росіян їх евакуювати – ЦНС

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Центрі національного спротиву заявили, що понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонської області загинули через те, що росіяни не захотіли їх евакуйовувати після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє УНН із посиланням на ЦНС.