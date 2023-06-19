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Понад п’ятсот жителів лівобережжя Херсонщини загинули через відмову росіян їх евакуювати – ЦНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У Центрі національного спротиву заявили, що понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонської області загинули через те, що росіяни не захотіли їх евакуйовувати після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє УНН із посиланням на ЦНС.

Понад п’ятсот жителів лівобережжя Херсонщини загинули через відмову росіян їх евакуювати – ЦНС

Цитата

«За попередніми даними понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС»,-йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Центру національного спротиву, росіяни на тимчасово окупованих територіях не евакуйовували людей, які не мають російського паспорта.

У ЦНС зазначили, що порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть.

«Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання», - заявили в ЦНС.

Також Центр національного спротиву попросив місцеве населення повідомляти наявну інформацію про осіб, які були залученні до підриву ГЕС або ж знущань з цивільних на тимчасово окупованих територіях.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, війська рф евакуюють з тимчасово окупованих районів Херсонської області тільки громадян, які отримали російські паспорти.

Втім Україна шукає шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян з лівого берега Херсонської області. Із зони затоплення на окупованій території Херсонської області українським службам вже вдалося врятувати 21 людину.

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