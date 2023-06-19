Более пятисот жителей левобережья Херсонщины погибли из-за отказа россиян их эвакуировать - ЦНС

Цитата

«По предварительным данным более 500 жителей временно оккупированных Олешек, что на левобережье Херсонщины, погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС», - говорится в сообщении.

Детали

По данным Центра национального сопротивления, россияне на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, которые не имеют российского паспорта.

В ЦНС отметили, что в нарушение всех норм Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных на смерть.

«Действия россиян в отношении гражданского населения имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами – понесет справедливое наказание», - заявили в ЦНС.

Также Центр национального сопротивления попросил местное население сообщать имеющуюся информацию о лицах, которые были привлечены к подрыву ГЭС или же издевательствам над гражданскими на временно оккупированных территориях.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, войска рф эвакуируют из временно оккупированных районов Херсонской области только граждан, получивших российские паспорта.

Впрочем Украина ищет пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан с левого берега Херсонской области. Из зоны затопления на оккупированной территории Херсонской области украинским службам уже удалось спасти 21 человека.