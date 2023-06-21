ЦНС: російські окупанти формують Азовський військово-морський район, який входитиме до чорноморського флоту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. російські загарбники формують Азовський військово-морський район в складі чорноморського флоту. Планують завершити організаційні заходи та перебазувати корабельний склад флоту до 1 липня. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, пише УНН.
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"Штаб формують в Маріуполі. Окупанти планують укомплектувати так званий Азовський ВМР за рахунок корабельного складу чорноморського флоту та каспійської флотилії ВМФ рф. Загалом у складі Азовського ВМР перебуватиме вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які проходять випробування, та "Амур", який будується. Також морський тральщик "Ковровец" та інші кораблі, - зазначають в ЦНС.
У Центрі національного спротиву також зазначили, що загальна кількість ракет, які можуть бути випущені одночасно з трьох малих ракетних кораблів, становитиме 24 КРМБ типу "Калібр".
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