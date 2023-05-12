ЦНС: на ВОТ российские оккупанты размещают личный состав и военную технику на объектах гражданской инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На временно оккупированных территориях Украины российские оккупационные войска продолжают размещать личный состав и военную технику на объектах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Цитата
"Российские оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения личного состава и ВВТ", - говорится в сообщении.
Детали
В Центре сопротивления отмечают, что оккупанты размещают личный состав и военную технику в захваченных жилых домах и базах отдыха на временно оккупированных территориях.
"Таким образом они используют гражданских как живой щит", - говорят в ЦНС.
Также продолжается использование медицинских учреждений для размещения военных вс рф.
Напомним
Ранее в ЦНС сообщали, что оккупанты продолжают этнические чистки на временно оккупированных территориях, заселяя русских на место депортированных украинцев.