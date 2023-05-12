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ЦНС: на ТОТ російські окупанти розміщують особовий склад та військову техніку на об’єктах цивільної інфраструктури

ЦНС: на ТОТ російські окупанти розміщують особовий склад та військову техніку на об’єктах цивільної інфраструктури

Київ • УНН

 • 779574 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні війська продовжують розміщувати особовий склад та військову техніку на об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"Російські окупаційні війська продовжують використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення особового складу та ОВТ", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Центрі спротиву зазначають, що окупанти розміщують особовий склад та військову техніку у захоплених житлових будинках та базах відпочинку на тимчасово окупованих територіях.

"Таким чином вони використовують цивільних як живий щит", - говорять у ЦНС.

Також продовжується використання медичних закладів для розміщення військових зс рф.

Нагадаємо

Раніше у ЦНС повідомляли, що окупанти продовжують етнічні чистки на тимчасово окупованих територіях, заселяючи росіян на місце депортованих українців.

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