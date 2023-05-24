ЦНС: Мелитопольские партизанки устроили флешмоб с российскими флагами

Детали

Во временно оккупированном Мелитополе, что в Запорожье, набирает обороты флешмоб местного подполья. В частности женщины из движения сопротивления «Злая мавка» срывают российские флаги и призывают к этому жителей других временно оккупированных городов.

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«Выбрасывайте триколорные ленты, срывайте флаги, жгите буклетики. Мелитополь, Бердянск, Геническ, Токмак, конечно Крым и все оккупированные города – присоединяйтесь! Покажем им, в очередной раз, что мы это Украина», – отмечают партизанки.

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