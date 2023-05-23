Очікував на прихід "руського миру": настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії упц (мп) повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Священик брав участь у заходах на підтримку держави-агресора та очікував на прихід "руського миру", поінформував Офіс генерального прокурора України у Telegram, передає УНН.
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За даними слідства, священик сприяв утвердженню окупаційної влади рф на території Мелітопольского району. Правоохоронці зазначають, що з серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України. Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу рф.
Також, разом з іншими представниками московського патріархату на підтримку окупаційної влади настоятель відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.
Повідомляється, що за антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.
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Служба безпеки України повідомила, що митрополит української православної церкви московського патріархату (упц мп) з Буковини отримав підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.