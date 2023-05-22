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Розпалював міжрелігійну ворожнечу: митрополит упц мп з Буковини отримав підозру

Розпалював міжрелігійну ворожнечу: митрополит упц мп з Буковини отримав підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що митрополит української православної церкви московського патріархату (упц мп) з Буковини отримав підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі, передає УНН.

Цитата

"Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії упц (мп) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що своїми діями священик ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої ситуації в регіоні. Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

За матеріалами слідства, фігуранту повідомили про підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо

12 травня в Україні вперше винесли вирок митрополиту упц мп  - екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу.

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