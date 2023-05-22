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Разжигал межрелигиозную вражду: митрополит упц мп с Буковины получил подозрение

Разжигал межрелигиозную вражду: митрополит упц мп с Буковины получил подозрение

Киев • УНН

 • 559129 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что митрополит украинской православной церкви московского патриархата (упц мп) из Буковины получил подозрение за разжигание межрелигиозной вражды, передает УНН.

Цитата

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии упц (мп) на разжигании межрелигиозной вражды. Во время литургий он пренебрежительно высказывался в отношении Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что своими действиями священник оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней ситуации в регионе. Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу, которая подтвердила факты преступной деятельности клирика.

По материалам следствия, фигуранту сообщили о подозрении за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним

12 мая в Украине впервые вынесли приговор митрополиту упц мп  - экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу.

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