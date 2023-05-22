Разжигал межрелигиозную вражду: митрополит упц мп с Буковины получил подозрение

Цитата

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии упц (мп) на разжигании межрелигиозной вражды. Во время литургий он пренебрежительно высказывался в отношении Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что своими действиями священник оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней ситуации в регионе. Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу, которая подтвердила факты преступной деятельности клирика.

По материалам следствия, фигуранту сообщили о подозрении за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним

12 мая в Украине впервые вынесли приговор митрополиту упц мп - экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу.