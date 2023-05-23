Ожидал прихода "русского мира": настоятелю монастыря из Мелитополя сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию упц (мп) сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности. Священник участвовал в мероприятиях в поддержку государства-агрессора и ожидал прихода "русского мира", сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram, передает УНН.
Детали
По данным следствия, священник способствовал утверждению оккупационной власти рф на территории Мелитопольского района. Правоохранители отмечают, что с августа 2022 года он активно участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины. Во время публичных выступлений подозреваемый призывал жителей оккупированного Мелитополя поддержать проведение незаконного референдума о присоединении в состав рф.
Также, вместе с другими представителями московского патриархата в поддержку оккупационных властей настоятель посетил "церемонию" объявления незаконной аннексии россией Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.
Сообщается, что за антиукраинские взгляды и пророссийские убеждения решением СНБО Украины к подозреваемому на 5 лет применены персональные санкции.
Напомним
Служба безопасности Украины сообщила, что митрополит украинской православной церкви московского патриархата (упц мп) из Буковины получил подозрение за разжигание межрелигиозной розни.