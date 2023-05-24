ЦНС: Мелітопольські партизанки влаштували флешмоб з російськими прапорами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Учасниці руху спротиву «Зла мавка» зривають російські триколори в тимчасово окупованому Мелітополі, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
В тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, набирає обертів флешмоб місцевого підпілля. Зокрема жінки з руху спротиву «Зла мавка» зривають російські прапори та закликають до цього мешканців інших тимчасово окупованих міст.
Цитата
«Викидайте триколорні стрічки, зривайте прапори, паліть буклетики. Мелітополь, Бердянськ, Генічеськ, Токмак, звичайно Крим та всі окуповані міста – приєднуйтеся! Покажемо їм, вкотре, що ми це Україна», – наголошують партизанки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очікував на прихід "руського миру": настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру