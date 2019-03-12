ВСК по Гандзюк не довольна расследованием нападений на активистов Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк и нападениях на других общественных активистов не удовлетворена ходом расследования нападений на активистов Киевской области. Об этом сообщил народный депутат Украины, глава ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападениях на других общественных активистов Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.
"Были заслушаны показания по двум делам: одна - дело нападения на общественную активистку Валентину Макарову, а вторая - о нападении на активиста Александра Дядюка", - отметил Береза.
При этом он добавил, что на сегодняшнем заседании члены ВСК поручили правоохранительным органам ответить на некоторые вопросы. По словам Березы, ответы на них комиссия должна получить в ближайшее время.
Впрочем, уже сейчас парламентарии увидели "откровенные недоработки, а иногда вообще - отсутствие работы и нежелание проводить хоть какие-то следственные действия" по этим двум делам.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которой продолжила работу ВСК еще на три месяца.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападениях на других общественных активистов не предоставляла ГПУ и другим правоохранительным органам никакой официальной информации, поэтому пользы от ее работы нет.