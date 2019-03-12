ТСК по Гандзюк не задоволена розслідуванням нападів на активістів Київщини

КИЇВ. 12 березня. УНН. Тимчасова слідча комісія щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів не задоволена ходом розслідування нападів на активістів Київської області. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів Борислав Береза у коментарі кореспонденту УНН.