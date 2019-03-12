ТСК по Гандзюк не задоволена розслідуванням нападів на активістів Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Тимчасова слідча комісія щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів не задоволена ходом розслідування нападів на активістів Київської області. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів Борислав Береза у коментарі кореспонденту УНН.
"Були заслухані свідчення по двох справах: одна – справа нападу на громадську активістку Валентину Макарову, а друга – щодо нападу на активіста Олександра Дядюка", - зазначив Береза.
При цьому він додав, що на сьогоднішньому засіданні члени ТСК доручили правоохоронним органам відповісти на деякі запитання. За словами Берези, відповіді на них комісія має отримати незабаром.
Втім, уже зараз парламентарі побачили "відверті недопрацювання, а інколи взагалі – відсутність роботи і небажання проводити хоч якісь слідчі дії" по цих двох справах.
Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, якою продовжила роботу ТСК ще на три місяці.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ТСК по убивству Катерини Гандзюк та нападах на інших громадських активістів не надавала ГПУ та іншим правоохоронним органам жодної офіційної інформації, тож користі від її роботи немає.