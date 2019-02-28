Рада продовжила роботу ТСК по Гандзюк ще на три місяці

Згідно з постановою, попередній звіт ТСК ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів нардепи взяли до відома. З метою подальшого розслідування відомостей щодо фактів нападів роботу Тимчасової слідчої комісії продовжили на 3 місяці.

За два тижні, згідно з рішенням, ТСК має знов звітувати в парламенті.

Як повідомляв УНН, депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк. До ВР на час розгляду попереднього звіту ТСК запросили генпрокурора Юрія Луценка.

ТСК Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.

Нагадаємо, 6 листопада 2018 року ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

31 липня 2018 року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.