Рада продовжила роботу ТСК по Гандзюк ще на три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада України проголосувала за проект постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, якою продовжила роботу ТСК ще на три місяці. За це рішення проголосували 290 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Згідно з постановою, попередній звіт ТСК ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів нардепи взяли до відома. З метою подальшого розслідування відомостей щодо фактів нападів роботу Тимчасової слідчої комісії продовжили на 3 місяці.
За два тижні, згідно з рішенням, ТСК має знов звітувати в парламенті.
Як повідомляв УНН, депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк. До ВР на час розгляду попереднього звіту ТСК запросили генпрокурора Юрія Луценка.
ТСК Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.
Нагадаємо, 6 листопада 2018 року ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.
31 липня 2018 року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.