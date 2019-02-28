Луценко запросили на ТСК по Гандзюк

"На звіт комісії по Каті Гандзюк я запросив Генерального прокурора України Юрія Луценко. Я впевнений, що ми це питання будемо розглядати по повній процедурі, не по скороченій", - зазначив спікер.



Як повідомляв УНН, депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк.



Нагадаємо, учора Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.

6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.