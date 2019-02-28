Луценко запросили на ТСК по Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запрошений до Верховної Ради на час розгляду попереднього звіту Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та громадських активістів. Про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.
"На звіт комісії по Каті Гандзюк я запросив Генерального прокурора України Юрія Луценко. Я впевнений, що ми це питання будемо розглядати по повній процедурі, не по скороченій", - зазначив спікер.
Як повідомляв УНН, депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк.
Нагадаємо, учора Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.
6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.
4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.