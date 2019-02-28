Луценко пригласили на ВСК по Гандзюк

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 8704 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34140 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118679 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121754 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123918 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122243 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154045 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117310 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141259 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145170 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Луценко пригласили на ВСК по Гандзюк

Луценко пригласили на ВСК по Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 8131 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приглашен в Верховную Раду на время рассмотрения предварительного отчета Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и общественных активистов. Об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.

"На отчет комиссии по Кати Гандзюк я пригласил Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Я уверен, что мы этот вопрос будем рассматривать по полной процедуре, не по сокращенной", - отметил спикер.

Как сообщал УНН, депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк.

Напомним, вчера Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов заявляла о намерении обратиться к председателю ВР Андрею Парубию о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК.

6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

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