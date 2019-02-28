Луценко пригласили на ВСК по Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приглашен в Верховную Раду на время рассмотрения предварительного отчета Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и общественных активистов. Об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.
"На отчет комиссии по Кати Гандзюк я пригласил Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Я уверен, что мы этот вопрос будем рассматривать по полной процедуре, не по сокращенной", - отметил спикер.
Как сообщал УНН, депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк.
Напомним, вчера Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов заявляла о намерении обратиться к председателю ВР Андрею Парубию о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК.
6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.