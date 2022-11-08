Этой зимой Украину могут покинуть более 800 тысяч украинцев - СМИ

Детали

Как отмечается, британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения украинских беженцев через дыру в бюджете, в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов. Так, инициатива "Жилье для Украины" ("Homes for Ukraine") предусматривала выплату каждой британской семье 350 фунтов (14 600 грн) стерлингов в месяц за прием убегающих от войны украинцев. Однако финансирование этой инициативы могут сократить.

"Еще ничего не решено, перед осенним заявлением рассматривается много разных схем и бюджетов", - рассказал источник.

По словам спикера правительства Британии, более 102 000 украинцев прибыли в страну по этой схеме.

"Большинство спонсоров хотят продолжать принимать украинцев, но мы осознаем проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства из-за роста стоимости жизни, и продолжаем работать, чтобы поддержать их", - подчеркнул британский чиновник.

К слову, все граждане Украины могут работать, учиться и получать льготы с первого дня.

Дополнение

Временная защита для украинцев в Финляндии автоматически должна продлиться еще на год – как ожидается, новые документы оформлять не потребуется.