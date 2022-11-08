Этой зимой Украину могут покинуть более 800 тысяч украинцев - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Международная организация ЮНИСЕФ не исключает возможность того, что более 800 тысяч украинцев из-за полномасштабной войны россии покинут Украину этой зимой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Детали
Как отмечается, британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения украинских беженцев через дыру в бюджете, в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов. Так, инициатива "Жилье для Украины" ("Homes for Ukraine") предусматривала выплату каждой британской семье 350 фунтов (14 600 грн) стерлингов в месяц за прием убегающих от войны украинцев. Однако финансирование этой инициативы могут сократить.
"Еще ничего не решено, перед осенним заявлением рассматривается много разных схем и бюджетов", - рассказал источник.
По словам спикера правительства Британии, более 102 000 украинцев прибыли в страну по этой схеме.
"Большинство спонсоров хотят продолжать принимать украинцев, но мы осознаем проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства из-за роста стоимости жизни, и продолжаем работать, чтобы поддержать их", - подчеркнул британский чиновник.
К слову, все граждане Украины могут работать, учиться и получать льготы с первого дня.
Дополнение
Временная защита для украинцев в Финляндии автоматически должна продлиться еще на год – как ожидается, новые документы оформлять не потребуется.