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Фінляндія збирається автоматично продовжити на рік тимчасовий захист для українців

Фінляндія збирається автоматично продовжити на рік тимчасовий захист для українців

Київ • УНН

 • 489774 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Тимчасовий захист для українців у Фінляндії автоматично має продовжиться ще на рік – як очікується, нові документи оформлювати не буде потрібно, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Так, невдовзі має набрати чинності поправка до фінського закону про іноземців, згідно з якою статус тимчасового захисту продовжуватиметься для осіб, що вже його отримали, без оформлення додаткових документів.

Так, уряд країни запропонував парламенту внести зміни до законодавства, які зроблять дозвіл на проживання, вже виданий у Фінляндії, автоматично дійсним і далі, протягом усього періоду статусу тимчасового захисту в ЄС, 3 листопада.

Відзначається, що тимчасова поправка до закону про іноземців у Фінляндії, має набути чинності якомога швидше.

У Фінляндії на основі тимчасового захисту дозволи на проживання отримали приблизно 41 тисяча людей, які поїхали з України через війну. До кінця року, як очікується, орієнтовна їхня кількість зросте і загалом становитиме 48 000 людей.

Доповнення

Статус тимчасового захисту, ухвалений в ЄС терміном на 12 місяців, формально закінчується 4 березня 2023 року. Тривалість захисту буде продовжено ще на рік, якщо країни Європейського Союзу не ухвалять окремого рішення про припинення захисту.

Згідно з директивою, максимальний термін захисту становить три роки. Таким чином, всього тимчасовий захист може тривати до 4 березня 2025 року.

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