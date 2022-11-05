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Финляндия собирается автоматически продлить на год временную защиту для украинцев

Финляндия собирается автоматически продлить на год временную защиту для украинцев

Киев • УНН

 • 489774 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Временная защита для украинцев в Финляндии автоматически должна продлится еще на год – как ожидается, новые документы оформлять не нужно будет, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Так, вскоре должна вступить в силу поправка к финскому закону об иностранцах, согласно которой статус временной защиты будет продолжаться для уже получивших его лиц без оформления дополнительных документов.

Правительство страны предложило парламенту внести изменения в законодательство, которые сделают вид на жительство, уже выданный в Финляндии, автоматически действительным и далее, в течение всего периода статуса временной защиты в ЕС, 3 ноября.

Отмечается, что временная поправка к закону об иностранцах в Финляндии должна вступить в силу как можно скорее.

В Финляндии на основе временной защиты разрешения на проживание получили примерно 41 тысяча человек, уехавших из Украины из-за войны. К концу года, как ожидается, ориентировочное их количество возрастет и составит 48 000 человек.

Дополнение

Статус временной защиты, принятый в ЕС сроком на 12 месяцев, формально истекает 4 марта 2023 года. Продолжительность защиты будет продлена еще на год, если страны Европейского Союза не примут отдельное решение о прекращении защиты.

Согласно директиве, максимальный срок защиты составляет три года. Таким образом, всего временная защита может продолжаться до 4 марта 2025 года.

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