Финляндия собирается автоматически продлить на год временную защиту для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Временная защита для украинцев в Финляндии автоматически должна продлится еще на год – как ожидается, новые документы оформлять не нужно будет, сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Так, вскоре должна вступить в силу поправка к финскому закону об иностранцах, согласно которой статус временной защиты будет продолжаться для уже получивших его лиц без оформления дополнительных документов.
Правительство страны предложило парламенту внести изменения в законодательство, которые сделают вид на жительство, уже выданный в Финляндии, автоматически действительным и далее, в течение всего периода статуса временной защиты в ЕС, 3 ноября.
Отмечается, что временная поправка к закону об иностранцах в Финляндии должна вступить в силу как можно скорее.
В Финляндии на основе временной защиты разрешения на проживание получили примерно 41 тысяча человек, уехавших из Украины из-за войны. К концу года, как ожидается, ориентировочное их количество возрастет и составит 48 000 человек.
Дополнение
Статус временной защиты, принятый в ЕС сроком на 12 месяцев, формально истекает 4 марта 2023 года. Продолжительность защиты будет продлена еще на год, если страны Европейского Союза не примут отдельное решение о прекращении защиты.
Согласно директиве, максимальный срок защиты составляет три года. Таким образом, всего временная защита может продолжаться до 4 марта 2025 года.