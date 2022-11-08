Цієї зими Україну можуть покинути понад 800 тисяч українців - ЗМІ

Деталі

Як зазначається, британський уряд Ріші Сунака розглядає можливість відмови від схеми розміщення українських біженців через дірку в бюджеті, розміром 50 мільярдів фунтів стерлінгів. Так, ініціатива "Житло для України" ("Homes for Ukraine") передбачала виплату кожній британській сім'ї 350 фунтів (14 600 грн) стерлінгів на місяць за прийом українців, які тікають від війни. Однак наразі фінансування цієї ініціативи можуть скоротити.

"Ще нічого не вирішено, перед осінньою заявою розглядається багато різних схем і бюджетів", - розповіло джерело.

За словами речника уряду Британії, понад 102 000 українців прибули до країни за цією схемою.

"Більшість спонсорів хочуть продовжувати приймати українців, але ми усвідомлюємо проблеми, з якими стикаються домогосподарства через зростання вартості життя, і продовжуємо працювати, щоб підтримати їх", - наголосив британський чиновник.

До слова, всі громадяни України у країні можуть працювати, навчатися та отримувати пільги з першого дня.

Доповнення

Тимчасовий захист для українців у Фінляндії автоматично має продовжиться ще на рік – як очікується, нові документи оформлювати не буде потрібно.