Этой зимой в Днепре будет работать 130 единиц снегоуборочной техники
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Днепр готов встретить снежную погоду. Этой зимой в городе будут работать 130 единицснегоуборочной техники. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
В запасе коммунальных служб 30 000 тонн смесей для дорог и стратегический запас топлива. В этом году в титульный список внесли 420 улиц города, которые будут убирать от снега. Это на 80 больше, чем в прошлом году.
Во время сильного снегопада грузовики будут останавливать на въезде в город, пока улицы не будут чистыми от снега. Остановки для фур будут оснащены пунктами обогрева.
Как отметил заместитель городского головы Днепра, относительно уборки снега местные власти пока никаких проблем не видят.
Напомним, как сообщал УНН, в пгт Войтовцы Хмельницкой области остановили весь транспорт, следующий на Тернополь.