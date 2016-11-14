Цієї зими у Дніпрі працюватимуть 130 одиниць сніговбиральної техніки
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дніпро готовий зустріти снігову погоду. Цієї зими у місті працюватимуть 130 одиниць сніговбиральної техніки. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
У запасі комунальних служб 30 тисяч тонн сумішей для доріг та стратегічний запас палива. Цього року до титульного списку внесли 420 вулиць міста, які вбиратимуть від снігу. Це на 80 більше, ніж минулого року.
Під час сильного снігопаду вантажівки будуть зупиняти на в'їзді до міста, допоки вулиці не будуть чистими від снігу. Зупинки для фур будуть облаштовані пунктами обігріву.
Як зазначив заступник міського голови Дніпра, щодо вбирання снігу місцева влада поки ніяких проблем не вбачає.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у смт Війтівці на Хмельниччині зупинили весь транспорт, який прямує на Тернопіль.