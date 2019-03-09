Этой весной в моде будут кожанки и одежда с большими карманами - дизайнер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Нынешней весной в моде будут кожаные куртки различных цветов, верхняя одежда с большими накладными карманами, а также куртки в стиле "вестерн" с бахромой. Об этом сообщила владелица бренда одежды Dolcedonna, известный украинский дизайнер Елена Голец в комментарии корреспонденту УНН.
"Будет в моде верхняя одежда с большими накладными карманами. Также кожанки ярких цветов и, конечно же, классические черные. А еще куртки в стиле вестерн с бахромой", - рассказала дизайнер.
Большие шляпы с вуалью могут выглядеть театрально, но они на пике популярности. Также дизайнер повсоватовала выбирать вещи с гигантскими бантами.
Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.
В прошлом году на Лондонской неделе моды впервые не было меха. Мероприятие, которое состоялось с 14 по 18 сентября, стало первой большой неделей моды, которая избавилась от меха.