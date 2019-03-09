Цієї весни в моді будуть шкірянки та одяг з великими кишенями - дизайнер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Нинішньої весни в моді будуть шкіряні куртки різних кольорів, верхній одяг із великими накладними кишенями, а також куртки в стилі "вестерн" із бахромою. Про це повідомила власниця бренду одягу Dolcedonna, відома українська дизайнерка Олена Голець в коментарі кореспонденту УНН.
"Буде в моді верхній одяг з великими накладними кишенями. Також шкірянки яскравих кольорів і, звичайно ж, класичні чорні. А ще куртки в стилі вестерн з бахромою", - розповіла дизайнерка.
Великі капелюхи з вуаллю можуть виглядати театрально, але вони на піку популярності. Також дизайнер порадила обирати речі з гігантськими бантами.
Нагадаємо, будинок моди Chanel прийняв рішення відмовитися від використання шкіри екзотичних тварин при виготовленні своїх колекцій.
Минулого року на Лондонському тижні моди вперше не було хутра. Захід, що відбувся з 14 по 18 вересня, став першим великим тижнем моди, що позбавиться хутра.