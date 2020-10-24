Этой ночью Украина перейдет на зимнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине ночью 25 октября стрелки часов переведут на один час назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“25 октября 2020 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад”, — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 25 октября, состоятся местные выборы. На них будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад, сельских, поселковых, городских голов. Местные выборы в Украине впервые пройдут в условиях пандемии коронавируса, поэтому в Минздраве не исключают вспышки COVID-19 после голосования.
В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, украинцам предложат ответить на пять вопросов.
Как сообщал УНН, с 25 октября поезда будут курсировать по зимнему графику.