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Гражданские смогут вернуться в Ирпень не раньше, чем через месяц - мэр

Киев • УНН

 • 96909 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Город Ирпень Киевской области на 100% находится под контролем украинских военных, но территорию обстреливают из соседних оккупированных русскими городов - Бучи, Гостомеля и Ворзеля. Зачистка Ирпеня силами спецподразделений продолжается. Об этом на брифинге сообщил мэр города Ирпень Александр Маркушин, передает УНН.

Гражданские смогут вернуться в Ирпень не раньше, чем через месяц - мэр

Детали

"Периметр города Ирпень на 100% под контролем наших военных и территориальной обороны, нашей полиции, работают спецподразделения особого назначения. Сейчас в Ирпене опасно, зачистка города продолжается. Ирпень находится под постоянными обстрелами врага из Бучи, Ворзеля и Гостомеля. Ирпень обстреливают из минометов, тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия", - сказал Маркушин.

Мэр также добавил, что в городе работают украинские саперы. Известно, что российские оккупанты заминировали ирпенские парки, места, где были их лагеря и окопы.

"По городу находят неразорванные снаряды. Также могут быть заминированы тела погибших, но пока таких случаев не выявляли. Саперы проверяют леса вокруг Ирпеня", - сказал Маркушин.

Мэр города считает, что гражданские жители могут вернуться в Ирпень не раньше, чем через месяц.

"Не возвращайтесь в город, это опасно! В ближайший месяц возвращаться точно нельзя. Не может быть свободного Ирпеня без свободной Бучи, свободного Ворзеля и свободного Гостомеля. Когда мы освободим эти города и восстановим критическую инфраструктуру - я сообщу об этом граждан", - сказал Маркушин.

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