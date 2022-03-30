Гражданские смогут вернуться в Ирпень не раньше, чем через месяц - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Город Ирпень Киевской области на 100% находится под контролем украинских военных, но территорию обстреливают из соседних оккупированных русскими городов - Бучи, Гостомеля и Ворзеля. Зачистка Ирпеня силами спецподразделений продолжается. Об этом на брифинге сообщил мэр города Ирпень Александр Маркушин, передает УНН.
Детали
"Периметр города Ирпень на 100% под контролем наших военных и территориальной обороны, нашей полиции, работают спецподразделения особого назначения. Сейчас в Ирпене опасно, зачистка города продолжается. Ирпень находится под постоянными обстрелами врага из Бучи, Ворзеля и Гостомеля. Ирпень обстреливают из минометов, тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия", - сказал Маркушин.
Мэр также добавил, что в городе работают украинские саперы. Известно, что российские оккупанты заминировали ирпенские парки, места, где были их лагеря и окопы.
"По городу находят неразорванные снаряды. Также могут быть заминированы тела погибших, но пока таких случаев не выявляли. Саперы проверяют леса вокруг Ирпеня", - сказал Маркушин.
Мэр города считает, что гражданские жители могут вернуться в Ирпень не раньше, чем через месяц.
"Не возвращайтесь в город, это опасно! В ближайший месяц возвращаться точно нельзя. Не может быть свободного Ирпеня без свободной Бучи, свободного Ворзеля и свободного Гостомеля. Когда мы освободим эти города и восстановим критическую инфраструктуру - я сообщу об этом граждан", - сказал Маркушин.
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