Цивільні зможуть повернутись в Ірпінь не раніше, аніж через місяць – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Місто Ірпінь Київської області на 100% перебуває під контролем українських військових, але територію обстрілюють з сусідніх окупованих росіянами міст – Бучі, Гостомеля та Ворзеля. Зачистка Ірпеня силами спецпідрозділів триває. Про це на брифінгу повідомив мер міста Ірпінь Олександр Маркушин, передає УНН.
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"Периметр міста Ірпінь на 100% під контролем наших військових та територіальної оборони, є наша поліція, працюють спецпідрозділи особливого призначення. Зараз в Ірпені небезпечно, зачистка міста триває. Ірпінь перебуває під постійними обстрілами ворога з Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Ірпінь обстрілюють з мінометів, важкої артилерії, танків, стрілецької зброї", - сказав Маркушин.
Мер також додав, що у місті працюють українські сапери. Відомо, що російські окупанти замінували ірпінські парки, місця, де були їхні табори та окопи.
"По місту знаходять нерозірвані снаряди. Також можуть бути заміновані тіла загиблих, але поки що таких випадків не виявляли. Сапери перевіряють ліси навколо Ірпеня", - сказав Маркушин.
Мер міста вважає, що цивільні мешканці можуть повернутись до Ірпеня не раніше, аніж через місяць.
"Не повертайтесь в місто, це небезпечно! У найближчий місяць повертатись точно не можна. Не може бути вільного Ірпеня без вільної Бучі, вільного Ворзеля та вільного Гостомеля. Коли ми звільнимо ці міста та відновимо критичну інфраструктуру – я повідомлю про це громадян", - сказав Маркушин.
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