В Ірпені загинули приблизно 200-300 цивільних та до 50 військових та бійців ТрО - мер

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"Точної інформації про кількість загиблих цивільних громадян в Ірпені ще немає, але приблизні цифри – 200-300 людей. Багато людей поховано у дворах та парках, багато ще перебувають під завалами будинків та об’єктів інфраструктури. Зруйновано приблизно 50% міста. Точну кількість загиблих ми зможемо назвати після розбору завалів", - сказав Маркушин.

Додамо

За його даними, в боях за місто загинули 16 бійців територіальної оборони та кілька десятків військових, загалом – до 50 людей. Близько 100 військових та бійців ТрО – поранені.

"Ми наше маленьке місто відвоювали, не віддали. Наше маленьке місто – Герой, ми не дали ворогам пройти на Київ", - сказав Маркушин.

Нагадаємо

Ірпінь у Київській області було звільнено від рашистських загарбників, але повертатися в місто жителям поки не можна.