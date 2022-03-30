В Ирпене погибли примерно 200-300 гражданских и до 50 военных и бойцов ТрО - мэр

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"Точной информации о количестве погибших мирных граждан в Ирпене еще нет, но примерные цифры - 200-300 человек. Многие люди похоронены во дворах и парках, многие еще находятся под завалами домов и объектов инфраструктуры. Разрушено примерно 50% города. Точное число погибших мы сможем назвать после разбора завалов", - сказал Маркушин.

Добавим

По его данным, в боях за город погибли 16 бойцов территориальной обороны и несколько десятков военных, всего - до 50 человек. Около 100 военных и бойцов ТрО - ранены.

"Мы наш маленький город отвоевали, не отдали. Наш маленький город - Герой, мы не дали врагам пройти на Киев", - сказал Маркушин.

Напомним

Ирпень в Киевской области был освобожден от рашистских захватчиков, но возвращаться в город жителям пока нельзя.