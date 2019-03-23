Цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в субботу утром уменьшились в цене до 67,03 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 9:35, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,22%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 59,04 доллара за баррель, потеряв 1,57%.
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Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.