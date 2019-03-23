Ціни на нафту знизились
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у суботу зранку зменшилися в ціні до 67,03 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:35, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилась на 1,22%.
При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилась до 59,04 долара за барель, втративши 1,57%.
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Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.