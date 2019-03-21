Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку зросли в ціні до 68,62 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,18%.
При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,83 долара за барель, додавши 1,36%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.