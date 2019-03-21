Мировые цены на нефть выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром выросли в цене до 68,62 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,18%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,83 доллара за баррель, прибавив 1,36%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.